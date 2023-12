Rassegna della Cassazione

Rapporto a termine nel pubblico impiego

Cass. Sez. Lav., 28 novembre 2023, n. 33016

Pres. Marotta; Rel. Sarracino; Ric. R.L.; Controric. C.M.

Rapporto a termine – Periodo di comporto – Applicazione – Ratio

La lettera dell’art. 2110 c.c. non limita la previsione del comporto – periodo di malattia in cui il datore non può recedere...