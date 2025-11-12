Legittimate le rappresentanze sindacali aziendali anche non firmatarie

Ancora una volta la Corte costituzionale interviene in materia di rappresentatività legittimando definitivamente le organizzazioni sindacali (anche se non firmatarie)
Un colpo al cerchio e un colpo alla botte, come si suol dire. Un ulteriore scalfittura nel criterio di rappresentatività sindacale stabilito dall'art. 19 dello Statuto dei lavoratori.
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2025, n. 156, è nuovamente intervenuta sulla legittimità delle disposizioni di cui all'art. 19, L. 300/1970 dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 19, c. 1 nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad ...
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi