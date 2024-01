Rappresentazione in CU del premio detassabile convertito in fringe

La domanda Un dipendente matura un premio detassabile di 1000 euro e lo converte in buono spesa di 1000 euro (il contratto di 2 livello consente la conversione e il dipendente volontariamente converte). Il dipendente riceve i 1000 euro di buono spesa nel 2023 in un momento in cui il figlio di 22 anni, era fiscalmente a carico (il dipendente ha comunicato il cf del figlio al datore). Alla fine dell’anno il figlio che era a carico inizia a lavorare e perde la condizione (reddito complessivo maggiore di 4000 euro). Come va trattato il buono spesa di 1000 che deriva dalla conversione del Pdr? Come va censito in cu 2024/reddito 2023? Quale sarebbe stata la rappresentazione del buono spesa in cu se il figlio fosse rimasto a carico (rc maggiore 4000).

Il buono spesa per effetto della variazione di status del figlio (a fine anno è non più a carico) e applicandosi al dipendente il regime ordinario dei 258,23 nel 2023 (ordinario art 51, comma 3), non quello dei 3000 euro previsto per dipendenti e assimilati con figlio a carico che va verificata a fine anno (AE circolare 23/2023), diventa imponibile previdenziale e fiscale in armonizzazione.

Il dipendente sarà tenuto ad una comunicazione al suo datore sostituto per gestire la imponibilità previdenziale...