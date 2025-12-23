Rassegna dell'Agenzia delle Entrate

I punti chiave
- PENSIONI PER VITTIME DEL DOVERE, EQUIPARATI E FAMILIARI SUPERSTITI: ESENZIONE IRPEF
- COMPENSI AI MEMBRI DI COMMISSIONI E COLLEGI, REGIME FISCALE APPLICABILE
- INFERMIERI: IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI STRAORDINARI
- PROFESSIONISTI E CESSIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI AI FINI FISCALI
- RIMBORSI CHILOMETRICI AI DIPENDENTI PER LE TRASFERTE NEL COMUNE: REGIME FISCALE
- IMPATRIATI: REGIME AGEVOLATO ANCHE DOPO L'ASPETTATIVA
Dirigenti commercio, aumenti salariali e investimento in welfare
di Potito di Nunzio