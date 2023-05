Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Licenziamento per giusta causa

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Licenziamento disciplinare













LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO



Cass. Sez. Lav. 20 aprile 2023, n. 10623



Pres. Doronzo; Rel. Pagetta; Ric. S.E.; Controric. R. S.r.l.



Licenziamento – Giustificato motivo soggettivo – Rifiuto sistematico di eseguire il lavoro straordinario – Insubordinazione – Configurabilità – Legittimità del recesso



È legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo del lavoratore che si rifiuti sistematicamente di eseguire prestazioni di lavoro straordinario in spregio alla...