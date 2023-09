Rassegna della Cassazione a cura di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Trasferimento d'azienda illegittimo

Licenziamento per giusta causa

Decesso per malattia professionale e molteplici fattori causali

Numero eccessivo di turni di disponibilità











TRASFERIMENTO D'AZIENDA ILLEGITTIMO



Cass. Sez. Lav., 24 luglio 2023, n. 22041



Pres. Doronzo; Rel. Amendola; Ric. T.I. S.p.A.; Controric. P.G.



Trasferimento di ramo d'azienda – Illegittimità – Diritto al risarcimento del danno – Messa in mora del datore di lavoro cedente – Necessità – Detrazione dell'aliunde perceptum – Applicazione



Il lavoratore ceduto, che vede giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro con il cedente, non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra...