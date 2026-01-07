Rassegna della Cassazione

I punti chiave
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e unicità del centro di imputazione datoriale
- Licenziamento in gravidanza e tutela reale: in assenza di deroghe tassative provate dal datore di lavoro confermata la nullità del recesso.
- L'adibizione a mansioni superiori per sostituzione di altro lavoratore è un'eccezione che dev'essere provata dal datore di lavoro
- Il danno alla salute causato da un ambiente di lavoro stressogeno va risarcito anche in assenza di mobbing
- Demansionamento e determinazione del danno