Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 1

  1. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e unicità del centro di imputazione datoriale
  2. Licenziamento in gravidanza e tutela reale: in assenza di deroghe tassative provate dal datore di lavoro confermata la nullità del recesso.
  3. L'adibizione a mansioni superiori per sostituzione di altro lavoratore è un'eccezione che dev'essere provata dal datore di lavoro
  4. Il danno alla salute causato da un ambiente di lavoro stressogeno va risarcito anche in assenza di mobbing
  5. Demansionamento e determinazione del danno

