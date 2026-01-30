RassegnaCassazione

Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

N. 4

  1. Godimento delle ferie, il datore di lavoro ha l'onere di provare di avere adempiuto all'obbligo di consentirne la fruizione
  2. Dipendente del reparto gastronomia che affetta i salumi e li consuma sul posto di lavoro: non è causa di licenziamento
  3. In caso di codatorialità, la lettera di licenziamento inviata dal datore di lavoro formale vale anche per i codatori e ai fini dell'applicazione dell'art. 18 St. Lav. si sommano i dipendenti impiegati da tutte le imprese
  4. Patto di non concorrenza e determinabilità del corrispettivo
  5. Somministrazione a termine per 13 mesi: compatibilità con la Direttiva 2008/104/CE ed esclusione dell'abuso del diritto in caso di rispetto del limite percentuale e di utilizzo giustificato del lavoro interinale

