Rassegna della Cassazione

I punti chiave
- Godimento delle ferie, il datore di lavoro ha l'onere di provare di avere adempiuto all'obbligo di consentirne la fruizione
- Dipendente del reparto gastronomia che affetta i salumi e li consuma sul posto di lavoro: non è causa di licenziamento
- In caso di codatorialità, la lettera di licenziamento inviata dal datore di lavoro formale vale anche per i codatori e ai fini dell'applicazione dell'art. 18 St. Lav. si sommano i dipendenti impiegati da tutte le imprese
- Patto di non concorrenza e determinabilità del corrispettivo
- Somministrazione a termine per 13 mesi: compatibilità con la Direttiva 2008/104/CE ed esclusione dell'abuso del diritto in caso di rispetto del limite percentuale e di utilizzo giustificato del lavoro interinale
La trasparenza retributiva tra fiducia e metodo
di Vincenzo Di Marco - Vice Presidente AIDP Lombardia; membro Advisory Board nazionale AIDP