Rassegna della Cassazione

di Elio Cherubini - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Argomenti

I punti chiave

  1. La condotta extra-lavorativa avente rilevanza penale e lesiva della dignità della persona costituisce giusta causa di licenziamento
  2. Lavoro nero, determinazione delle differenze retributive e prova del licenziamento orale
  3. L'utilizzo delle chat aziendali per fini disciplinare è ammesso se sono qualificata come strumento di lavoro
  4. Violazione dell'obbligo di repêchage anche se la posizione disponibile viene ricoperta mediante contratto di lavoro autonomo
  5. Il licenziamento per giusta causa può essere comminato sulla base di fatti accertati mediante controlli aziendali svolti tramite colleghi

