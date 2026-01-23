RassegnaMerito

Rassegna del merito - Corte d'Appello di Napoli

di Davide Zavalloni

N. 3

Guida al Lavoro
Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Improcedibilità dell'appello per mancata notifica del ricorso
  2. La natura della diffida accertativa
  3. Accertamento della legittimità del licenziamento a mezzo di presunzioni
  4. Rapporto di lavoro con le società in house: si applica la disciplina ordinaria

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro