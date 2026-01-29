RassegnaMerito

Rassegna del merito – Foro di Genova

di Massimo Viceconte

N. 4

Guida al Lavoro
Guida al Lavoro

Argomenti

I punti chiave

  1. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e onere della prova
  2. Legittimità del licenziamento e onere della prova
  3. Trasferimento del lavoratore
  4. Diritto di sciopero e condotta antisindacale
  5. Patto di non concorrenza e divieto di storno di clienti
  6. Processo del lavoro e nullità della notifica

Gli ultimi contenuti di Guida al Lavoro