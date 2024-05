Reclutamento in salita, i rifiuti dei candidati solo oltre la metà

In Italia, forse, nessun manager pubblicamente potrebbe arrivare là dove sono arrivate le pillole delle clip pubblicate sui social dalla top manager del motore di ricerca cinese Baidu, Qu Jing. «Chi lavora qui deve essere disponibile 24 ore su 24. Si lavora anche 50 giorni di fila e non conta il vostro benessere». E poi ancora. «Il telefono deve rimanere acceso 7 giorni su 7». Il dibattito che hanno scatenato ha avuto ripercussioni negative persino sul titolo in Borsa (Nasdaq - Bidu), in un’epoca...

