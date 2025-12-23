Redditi a perimetro ampio nella Cu 2026
Il nuovo modello tiene conto di diverse tipologie di entrate, in quanto rilevanti per alcune agevolazioni fiscali
La Certificazione unica 2026 attribuisce un ruolo centrale al concetto di reddito complessivo o di riferimento, nelle sue differenziate varianti, in quanto parametro per la determinazione di alcune agevolazioni fiscali. Il reddito complessivo a cui sono commisurate le detrazioni, da esporre nella sezione altri dati (punto 449), comprende tutti i redditi tassati ordinariamente esposti in Cu, compresi quelli di lavoro autonomo, le mance detassate dei lavoratori del turismo e ristorazione, nonché i ...