Reddito di cittadinanza, requisito a cinque anni per tutti gli stranieri

Anche per gli stranieri comunitari dovevano essere sufficienti cinque anni di residenza in Italia per ottenere il reddito di cittadinanza. Con la sentenza 31/2025 (redattore Luca Antonini), la Corte costituzionale mette un ordine definitivo nel complicato dossier sui requisiti necessari a ricevere la misura di sostegno abolita nel 2024. E lo fa, questo è il punto più importante sul piano sostanziale, con una soluzione che riapre le porte degli arretrati a poche centinaia di casi (le cause in gioco...

