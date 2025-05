Regime fiscale dei compensi percepiti dagli eredi del professionista defunto

L'Agenzia delle Entrate – richiamando a sostegno della propria posizione principi normativi e giurisprudenziali - afferma che la chiusura della partita Iva non equivale alla conclusione dell'attività professionale, che si intende tale solo una volta concluse tutte le operazioni attive e passive

Nel caso in cui il professionista sia deceduto, la normativa prevede la trasmissione degli obblighi fiscali in capo agli eredi, quindi se non è stata emessa la fattura saranno costoro, che devono procedere a emetterla. Tuttavia, se la partita Iva era stata già chiusa prima della morte, come nel caso oggetto dell'interpello n. 118/2025, è necessario riaprirla per poter adempiere correttamente. In proposito l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 118/2025 in materia di erede del professionista titolare...