Regione Emilia-Romagna: bando per lo sviluppo di start up innovative
Dotazione finanziaria di 5 milioni. Investimento minimo di 120mila euro per le start up più giovani e di 250mila euro per quelle con più anzianità
In Emilia Romagna è aperto il bando per il sostegno allo sviluppo delle startup innovative – Edizione 2025: un’iniziativa che si inserisce nel quadro della programmazione europea e regionale 2021–2027 ed è promosso dalla nell’ambito del Programma Regionale Fesr, Priorità 1 “Ricerca, Innovazione e Competitività”.
Beneficiari
Il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite e attive, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle startup innovative.
Le aziende...