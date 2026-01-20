Regione Emilia-Romagna: bando per lo sviluppo di start up innovative

In Emilia Romagna è aperto il bando per il sostegno allo sviluppo delle startup innovative – Edizione 2025: un’iniziativa che si inserisce nel quadro della programmazione europea e regionale 2021–2027 ed è promosso dalla nell’ambito del Programma Regionale Fesr, Priorità 1 “Ricerca, Innovazione e Competitività”.

Beneficiari

Il bando si rivolge a micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite e attive, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle startup innovative.

Le aziende...