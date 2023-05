Regione Piemonte: entro aprile la richiesta del buono per la domiciliarità di Paola Sanna









Scade il 30 aprile 2023 la possibilità di formulare richiesta per ottenere il buono di domiciliarità istituto dalla Regione Piemonte con apposito bando, in vigore nel periodo 1° febbraio 2023-31 gennaio 2024.



Si tratta di un progetto che assegna contributi economici, sotto forma di "buoni", per compensare le spese sostenute in caso di assistenza domiciliare rivolta a soggetti over 65 o a persone con disabilità, in entrambi i casi non autosufficienti, con particolari requisiti reddituali e di valutazione...