Regione Sardegna, contributi alle aziende che stabilizzano tirocini e contratti e termine
Dote da 16 milioni destinato alle micro, piccole e medie imprese. Contributo variabile da 2.400 a 9mila euro per lavoratore
La Regione Sardegna ha pubblicato l’avviso per il bando STA.BILE. Sardegna (determinazione 6469/79560 del 27 novembre 2025), rivolto alle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) per favorire la creazione di occupazione stabile, contrastare la precarietà e sostenere la competitività del tessuto produttivo isolano, con una dotazione di 16 milioni di euro fino al 2027, in regime de minimis (Reg. UE 2831/2023).
Le linee di intervento
L’incentivo è costituito da un contributo di importo variabile, in base alla retribuzione mensile...