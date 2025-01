Regolarizzazione contributiva nei contratti con termine finale nullo

[2] Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS (Cassazione, ord. 2 maggio 2024, n. 11730)

[3] Per inciso, la Sezione Lavoro su questo tema ha riaffermato l'applicabilità del rimedio in tutti i casi, anche diversi dalla subordinazione, in cui il titolare dell'obbligo contributivo non coincida con il lavoratore, valutando gli effetti di tale scissione sul tema della prova dell'esistenza e del tipo di rapporto di lavoro, comunque da fornirsi in via documentale, mentre potrà essere provata anche con altri mezzi la durata del rapporto (cfr. Cassazione, 17 maggio 2019, n. 13423).