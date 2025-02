Regolarizzazione delle retribuzioni convenzionali 2025 entro il 16 maggio

L’Inps, con la circolare 43 del 18 febbraio 2025, fa seguito al Dm 16 gennaio 2025 che ha fissato le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori all’estero non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale (Dl 317/1987, Legge 398/1987), per ricordare che i datori di lavoro che per i mesi di gennaio e febbraio hanno operato con i previgenti valori, possono regolarizzare la posizione entro il 16 maggio 2025.

Entrando nel dettaglio, i lavoratori interessati dalle retribuzioni convenzionali...