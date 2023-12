Reinserimento di lavoratori disabili, bando Inail da 2,5 milioni

Sarà costituita da 2,5 milioni la dote messa a disposizione dall’Inail per la realizzazione di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. L’obiettivo del nuovo bando è promuovere la diffusione tra i datori di lavoro, i lavoratori e i soggetti in cerca di nuova occupazione di una cultura condivisa sulle tutele previste dall’ordinamento per garantire parità di diritti ai lavoratori con disabilità e far conoscere...

