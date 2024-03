Rendimenti Previndai 2023 a doppia cifra

Un 2023 con rendimenti in crescita, anche a due cifre, per i comparti finanziari di Previndai, il fondo pensione dei dirigenti industriali. Che alla fine dello scorso anno ha visto salire il patrimonio a oltre 14,5 miliardi. Un risultato favorito dall’aumento degli iscritti ma anche dalle buone performance del Fondo. Con il comparto Sviluppo (composto in prevalenza da azioni ma anche da obbligazioni e con una quota di fondi di investimento alternativi) che ha fatto registrare l’andamento migliore...

