Rendita vitalizia e riscatti a rischio aumento
La legge di Bilancio 2026 prevede l’aggiornamento dei coefficienti attuariali utilizzati per il calcolo della riserva matematica
Le operazioni di riscatto, ricongiunzione e costituzione di rendita vitalizia che comprendono periodi soggetti al metodo retributivo, diventeranno probabilmente più onerose. Un emendamento aggiunto alla legge di Bilancio prevede infatti che vengano aggiornati i coefficienti attuariali che si utilizzano a tal fine quando c’è la necessità di valorizzare a fini pensionistici periodi non coperti da contribuzione e soggetti al metodo di calcolo retributivo.
L’onere dell’operazione viene determinato sulla...