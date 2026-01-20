Contrattazione

Resta complicato abbinare oggetto dell’appalto e Ccnl

Le indicazioni più recenti fornite dall’Anac non risolvono il nodo della limitata corrispondenza univoca tra codici Cpv e Ateco

di Enrico Maria D'Onofrio e Camilla Nannetti

Con l’aggiornamento della relazione illustrativa al bando tipo numero 1, post decreto correttivo, Anac recepisce le modifiche normative introdotte al Codice degli appalti pubblici e fornisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni applicative anche in materia di corretta individuazione dell’oggetto dell’appalto e del Ccnl da indicare nei documenti di gara.

La nuova relazione evidenzia che la corretta identificazione dell’oggetto dell’appalto deve avvenire mediante l’indicazione del codice Cpv ...

