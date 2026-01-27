Retribuzioni, l’Italia cresce meno della Ue: l’aumento reale all’1,2%
La Global salary trends di Eca prevede che nel 2026 l’aumento dei salari sarà dell’1,8% a livello globale e dell’1,7% nell’Unione europea
Nel 2026 l’aumento dei salari nel nostro Paese si fermerà all’1,2%, al di sotto dell’1,8% della media globale e dell’1,7% della media della Ue, dove c’è una certa disomogeneità, con alcune aree più vivaci, soprattutto nell’Europa orientale che supereranno l’Europa occidentale: Paesi come l’Ungheria stanno registrando una produttività che cresce a ritmi più sostenuti dell’Italia o della Francia o della Germania, con un riflesso anche sulle buste paga. I dati contenuti nella Global salary trends survey...