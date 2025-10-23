Richiesta di intervento dei fondi di garanzia Inps anche tramite gli avvocati
L’istituto ha esteso a questi professionisti la procedura online già disponibile per cittadini e patronati
L’Inps prosegue il percorso di digitalizzazione dei propri servizi con l’ampliamento delle modalità telematiche di presentazione delle domande di intervento dei fondi di garanzia del Tfr, dei crediti di lavoro e della posizione previdenziale complementare.
Con il messaggio 4429/2024, l’istituto ha annunciato il rilascio, nell’ambito del progetto PES – “Efficientamento del processo di istruttoria delle domande di intervento del Fondo di Garanzia”, di un nuovo servizio online per l’invio e il primo ...
