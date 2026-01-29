Ricongiunzione contributi: Inps fissa all’1,4% il tasso per le rate 2026
Aggiornate anche le tabelle per il calcolo delle rate e del debito residuo dell’onere di ricongiunzione
Il pagamento dell’onere di ricongiunzione dei contributi dei liberi professionisti può essere effettuato anche ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto che per il 2026 risulta pari all’1,4 per cento.
L’Inps con la circolare 5/2026 del 28 gennaio ha comunicato il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat per il 2025 applicandolo al pagamento degli oneri di ricongiunzione. Di conseguenza vengono...
