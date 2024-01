Riduzione contributi edili, richieste entro il 15 maggio

Operativa la riduzione contributiva in favore delle imprese edili e riferita al 2023. Con la circolare 13/2024, infatti, Inps ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’agevolazione dopo la recente pubblicazione del decreto 13 dicembre 2023 del ministero del Lavoro che ha confermato, anche per l’anno appena concluso, la riduzione nella misura dell’11,50 per cento.

L’agevolazione...