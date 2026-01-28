L'esperto rispondeAgevolazioni

Riduzione INPS edili 11,5% e decontribuzione sud

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Chiedo se compatibile la riduzione edili contributi INPS 11,5% per il 2025 con la decontribuzione sud per lo stesso anno? La circolare INPS per la riduzione cita la non cumulabilità con specifiche agevolazioni/sgravi ma non riporta la Decontribuzione in maniera esplicita

La Circolare Inps 145/2025, relativa alla riduzione dell’11,50% per il settore edile nel 2025, afferma che il beneficio non spetta per i lavoratori per i quali sono previste agevolazioni che “non ammettono il cumulo con altre riduzioni”. A sua volta la agevolazione denominata Decontribuzione SUD ammette il cumulo con altri esoneri o riduzioni, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, ad esempio per gli incentivi previsti dal decreto cd. Coesione (vedi circ. Inps...

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde