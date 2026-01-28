Riduzione INPS edili 11,5% e decontribuzione sud
La Circolare Inps 145/2025, relativa alla riduzione dell’11,50% per il settore edile nel 2025, afferma che il beneficio non spetta per i lavoratori per i quali sono previste agevolazioni che “non ammettono il cumulo con altre riduzioni”. A sua volta la agevolazione denominata Decontribuzione SUD ammette il cumulo con altri esoneri o riduzioni, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, ad esempio per gli incentivi previsti dal decreto cd. Coesione (vedi circ. Inps...