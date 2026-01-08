ApprofondimentoAdempimenti

Riduzione dell'interesse legale da gennaio 2026, i riflessi sul lavoro

di Gabriele Bonati

N. 1

Guida al Lavoro

Il Ministero dell'Economia ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2026, la riduzione di 0,4 punti percentuali del tasso di interesse legale, fissandolo all'1,60%.

Il Ministero delle Economia e delle finanze, con il decreto 10 dicembre 2025 (in G.U. 289 del 13 dicembre 2025) ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale passi dal 2% all'1,60%, in ragione d'anno (riduzione, rispetto al 2025, di 0,4 punti percentuali).

La variazione è stata decretata dal Ministero dell'economia e delle finanze così come previsto dall'art. 1284 c.c. che assegna il compito di modificare il saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio...

