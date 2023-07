Riforma degli Its a rilento: restano da emanare ancora 13 decreti attuativi di Gianni Bocchieri









Già al suo primo passaggio alla Camera, il testo di quella che sarebbe diventata la legge 99/2022 di riforma degli Istituti tecnici superiori (Its) aveva ottenuto un larghissimo consenso, sfiorando l’unanimità. Prevista dal Pnrr come condizionalità per l’investimento di 1,5 miliardi, la consapevolezza della sua necessità era avvertita dall’intero arco parlamentare.

La costruzione dell’intera filiera professionalizzante, del resto, non può essere rimandata sia per contrastare il mismatch formativo, ...