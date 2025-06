Rilevazione presenze e dati biometrici: le coordinate della liceità tra sorveglianza, consenso e proporzionalità

Nel contesto lavorativo contemporaneo, caratterizzato da una crescente interconnessione tra tecnologia, gestione organizzativa e compliance normativa, la rilevazione automatizzata delle presenze del personale rappresenta una funzione imprescindibile per la tenuta degli obblighi di legge e la corretta gestione dei rapporti di lavoro. Tuttavia, l'evoluzione degli strumenti tecnologici – in particolare l'introduzione di meccanismi fondati sull'impiego di dati biometrici – ha determinato la necessità di ricalibrare i criteri di liceità del trattamento alla luce del principio di proporzionalità.

La recente decisione del Garante per la protezione dei dati personali Garante (provvedimento 27 marzo 2025 n. 167, newsletter 25 giugno 2025 n. 536) – che fa seguito ad una posizione analoga già assunta in precedenza – confermano con chiarezza che l'uso di dati biometrici per la semplice finalità di rilevazione delle presenze non è, di per sé, conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679 – GDPR), se non in casi eccezionali, giustificati da un'esigenza specifica, fondata...