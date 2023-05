Rimborso chilometrico ai rider non tassato anche per consegne effettuate in territorio comunale di Stefano Sirocchi

Non concorre a formare reddito di lavoro dipendente il rimborso chilometrico erogato al rider e parametrato in base alla tipologia del mezzo utilizzato dal dipendente stesso (auto, scooter o bicicletta), nonchè ai chilometri percorsi per le consegne, come desumibili dall’App aziendale, anche se svolte nel territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro.

Le conclusioni cui giungono le Entrate nella risposta a interpello 290/2023, sono interessanti e superano la passata prassi, per quanto il ...