Rinnovato il Ccnl per i dirigenti delle aziende alberghiere
Aumento mensile a regime di 690 euro in tre tranche di pari importo. Welfare rafforzato con un contributo annuo di 1.500 euro nel triennio 2026/2028
Manageritalia e Federalberghi hanno sottoscritto in data 22 dicembre 2025 l’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 novembre 2023 per i dirigenti di aziende alberghiere.
Il rinnovo ha decorrenza dal 1° gennaio 2026 e validità fino al 31 dicembre 2028.
In materia di retribuzione, è stato convenuto un aumento mensile a regime...
