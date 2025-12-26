Rinnovato il Ccnl per i dirigenti aziende di autotrasporto e spedizione merci

Arriva prima di Natale il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell’autotrasporto.

È del 22 dicembre 2025, infatti, la sottoscrizione, da parte di Confetra e Manageritalia, dell’accordo di rinnovo del “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato”, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e validità fino al 31 dicembre 2028. Il contratto ad oggi riguarda circa 1000 dirigenti...