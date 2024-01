Rinnovato il c.c.n.l. per i lavoratori del soccorso stradale

In data 22 novembre 2023 tra Federazione Soccorso Stradale Confimea e Ugl Terziario Nazionale, è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore del soccorso stradale e delle attività di servizi connessi.

Decorrenza e durata

Il nuovo contratto decorre dal 1° novembre 2023 e rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 2026.

Elemento di garanzia retributiva EGR

Le Parti stabiliscono gli importi a titolo di “elemento di garanzia retributiva” da riconoscere ai lavoratori dipendenti da aziende...