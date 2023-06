Rinnovato il contratto collettivo nazionale per il settore della vigilanza privata e servizi di sicurezza di Luca Vichi

In data 15 giugno 2023 è stata sottoscritta la documentazione relativa all'ipotesi di accordo di rinnovo del ccnl per il settore vigilanza privata e servizi di sicurezza A.N.I.V.P. .



Bilateralità

L'accordo riscrive integralmente gli articoli relativi alla bilateralità di settore. La quota contrattuale di servizio è fissata allo 0,20% di paga base e contingenza, di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore. Vengono definiti gli ambiti operativi dell'Ente bilaterale ...