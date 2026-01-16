Rinnovi contrattuali detassati, perimetro da definire

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto una detassazione delle somme erogate nel 2026 ai lavoratori dipendenti, a titolo di aumenti per rinnovi contrattuali. La disposizione prevede che possano beneficiarne i lavoratori subordinati del settore privato che, nel 2025, hanno ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. I rinnovi contrattuali da cui si originano gli aumenti che potranno fruire della tassazione agevolata (5% sostitutivo di Irpef e addizionali), devono essere sottoscritti...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi