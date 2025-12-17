Contrattazione

Rinnovo Ccnl lavoro domestico, restyling della lettera di assunzione

Fra le novità previsti l’inserimento della collocazione temporale dell’orario di lavoro e gli elementi costitutivi della retribuzione pattuita

di Cristian Callegaro

In data 11 dicembre 2025, a seguito delle assemblee territoriali di consultazione in merito all’ipotesi di accordo sottoscritta il 28 ottobre 2025 tra Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federolf per il rinnovo del Ccnl sulla disciplina del lavoro domestico, le lavoratrici e i lavoratori hanno approvato le convergenze individuate tra le parti, comunicando la positiva approvazione del rinnovo contrattuale.

Tra le altre novità, si registra anche un restyling del contenuto della lettera...

