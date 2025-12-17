Rinnovo Ccnl lavoro domestico, restyling della lettera di assunzione

In data 11 dicembre 2025, a seguito delle assemblee territoriali di consultazione in merito all’ipotesi di accordo sottoscritta il 28 ottobre 2025 tra Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federolf per il rinnovo del Ccnl sulla disciplina del lavoro domestico, le lavoratrici e i lavoratori hanno approvato le convergenze individuate tra le parti, comunicando la positiva approvazione del rinnovo contrattuale.

