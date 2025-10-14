Rinnovo dell’assegno di inclusione e percorso semplificato
Le indicazioni dell’Inps i per nuclei la cui composizione non ha subito variazioni
I nuclei familiari che hanno presentato la domanda di rinnovo per altri 12 mesi dell’assegno di inclusione alla scadenza dei 18 mesi di durata iniziale prevista, devono presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.
L’Inps, con il messaggio 3048/2025 del 14 ottobre 2025, ha fornito le indicazioni sul percorso agevolato da seguire per i nuclei che non hanno subito variazioni nella propria composizione.
Infatti, il richiedente non è obbligato...
