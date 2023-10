Ripresa del Rdc dopo la sospensione del settimo mese di Pietro Gremigni

In un messaggio i chiarimenti dell’Inps sui diversi casi che permettono la continuazione del beneficio senza soluzione di continuità

Se il requisito che permette di proseguire con il Reddito di cittadinanza anche dopo il settimo mese si perfeziona dopo la sospensione della prestazione, occorre fare una nuova domanda e l’erogazione decorrerà da mese successivo alla richiesta.

Con il messaggio 3510/2023 l’Inps ha chiarito la sorte dei diversi casi che permettono la continuazione del beneficio dal mese successivo la sospensione senza soluzione di continuità.

La regola generale è che al raggiungimento del settimo mese di fruizione del Rdc nel corso di quest’anno l’Inps sospende in automatico la prestazione, salvo che all’interno del nucleo familiare siano presenti: persone con disabilità; minorenni; persone con almeno sessant’anni di età; percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro.

Vediamo alcune situazioni particolari che possono realizzarsi non oltre il mese successivo alla sospensione e che consentono di proseguire senza soluzione di continuità con il beneficio, comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Se la realizzazione del requisito anagrafico di 60 anni utile alla prosecuzione della fruizione della misura matura prima della settima mensilità o nel mese successivo, lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.

Qualora invece nasca un figlio oppure venga accertata una nuova disabilità, occorre presentare all’Inps una nuova Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) e se lo si fa entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande e, anche in questo caso, secondo il messaggio dell’Inps, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.

Infine, se entro il 31 ottobre 2023 viene comunicato all’Inps dai servizi sociali, tramite la piattaforma di interscambio Gepi, la presa in carico di uno dei componenti il nucleo con i requisiti indicati in precedenza, la misura del Rdc è ripristinata senza necessità di procedere ad alcuna domanda.