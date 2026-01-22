Rottamazione 5, decadenza dalla seconda rata non pagata

Si decade dalla rottamazione quinquies dalla seconda rata non pagata. È uno degli aspetti chiariti dagli esperti dell’agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) che hanno partecipato al forum online «Forum lavoro/fiscale» organizzato dalla fondazione studi Consulenti del lavoro nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio. È stato sottolineato che la mancata corresponsione della seconda rata alla scadenza comporta la decadenza dal piano di rateizzazione, non essendo ammessa alcuna tolleranza di cinque giorni...

