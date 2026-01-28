Salario minimo premiale negli appalti pubblici: disegno di legge della regione Campania
Previsto un meccanismo che favorisce gli appaltatori i quali garantiscano al personale impiegato un trattamento retributivo orario di almeno 9 euro lordi
Il recente disegno di legge regionale della Campania, ancora da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Regionale, ha stabilito un meccanismo premiale per i candidati appaltatori che garantiscano al personale impiegato in appalti pubblici un trattamento retributivo di almeno 9 euro lordi l’ora.
Il provvedimento, dunque, non impone un salario minimo (contrariamente a quanto talvolta rappresentato nel dibattito pubblico), né per tutti i lavoratori, né per i dipendenti degli appaltatori. Si tratta...