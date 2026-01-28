Politiche attive

Salario minimo premiale negli appalti pubblici: disegno di legge della regione Campania

Previsto un meccanismo che favorisce gli appaltatori i quali garantiscano al personale impiegato un trattamento retributivo orario di almeno 9 euro lordi

di Carlo Pisani, Federico Pisani, Luca Di Filippo

Il recente disegno di legge regionale della Campania, ancora da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Regionale, ha stabilito un meccanismo premiale per i candidati appaltatori che garantiscano al personale impiegato in appalti pubblici un trattamento retributivo di almeno 9 euro lordi l’ora.

Il provvedimento, dunque, non impone un salario minimo (contrariamente a quanto talvolta rappresentato nel dibattito pubblico), né per tutti i lavoratori, né per i dipendenti degli appaltatori. Si tratta...

