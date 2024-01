Scuola più vicina al lavoro con filiera tecnica e duale

Per aggredire un mismatch tra domanda e offerta di lavoro che ormai ha raggiunto il 50% - e supera il 60% delle assunzioni programmate dalle imprese per le professioni tecnico-scientifiche - e per contrastare la disoccupazione giovanile che è ai livelli più alti in Europa (21% a novembre) e l’abbandono scolastico, il governo Meloni è pronto a riannodare il legame tra formazione, imprese e territori, attraverso il meccanismo delle esperienze “on the job”, che i precedenti governi Conte I e II avevano...

