Scuola, tutele Inail strutturali per 10 milioni di studenti e docenti

Tutele Inail strutturali per 10 milioni tra studenti e docenti. La proroga del contratto di espansione anche quest’anno per le grandi imprese (sopra i 200 addetti). La possibilità di stipulare contratti di tutoraggio (massimo 12 mesi) con personale che ha lasciato l’azienda per trasferire ai colleghi più giovani competenze e conoscenze. Accanto a norme più semplici sulla formazione, sia di aiuto ai Fondi interprofessionali, sia per consentire attività di upskilling e reskilling anche per i dipendenti...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi