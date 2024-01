Sempre meno interpelli, ai quesiti risposte dirette o tramite circolari

Nel recente passato il numero di risposte a interpello pubblicato dal ministero del Lavoro si è ridotto in modo consistente rispetto a quanto avveniva in precedenza. L’anno di svolta può essere individuato nel 2016, con 8 interpelli in base all’articolo 9 del Dlgs 124/2004 rispetto ai 26 del 2015. Per gli interpelli riguardanti salute e sicurezza, il calo si è registrato dopo il 2016. L’anno scorso si è chiuso rispettivamente con 1 e 5 interpelli pubblicati.

Nel 2017, Governo Gentiloni - ministro ...