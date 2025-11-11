Serve chiarezza sugli oneri conseguenti alla revisione dei premi Inail
Lo rileva il servizio Bilancio del Senato
Rilievi sulla quantificazione degli oneri attesi dalla revisione dei premi riconosciuta dall’Inail alle aziende che hanno un basso indice infortunistico prevista dal Dl sulla sicurezza lavoro: secondo il servizio Bilancio del Senato «non è possibile riscontrare le somme indicate, che presentano, trattandosi di mere previsioni, un margine di rischio in ordine alla loro effettiva entità».
Serve chiarezza anche sulle coperture: «andrebbero fornite conferme circa la sostenibilità e la certezza» dell’andamento...