Servizi postali, aggiornato il costo medio giornaliero del lavoro

Da gennaio 2026 i nuovi importi

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale n. 120 del 12 dicembre 2025, con cui ha determinato, a valere dal mese di febbraio 2024, il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali, per gli operai e per gli impiegati.

L'intervento ministeriale prende origine dal D.Lgs. 36/2023, il nuovo "Codice dei contratti pubblici" che, all'art. 41, c. 13, stabilisce che il costo del...