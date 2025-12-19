Il Corriere delle PagheApprofondimento

Settore turismo, analisi comparativa del trattamento economico e normativo

di Alessandro Necchio, Alessia Anzellotti, Luca Carabetta, Sofia Tescaro, Filippo Pistorello e Alessandra Salviato

Le differenze economiche e normative dei Ccnl turismo Confcommercio e Ccnl turismo Anpit

Il presente contributo propone un'analisi comparativa dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al settore turismo. In particolare, vengono esaminati il CCNL Turismo – Confcommercio (H052) e il CCNL Turismo – Anpit (H05K), con l'obiettivo di evidenziare rilevanti differenze sotto il profilo economico e normativo. La ricerca approfondisce i sistemi di classificazione e inquadramento del personale, analizzando la disciplina normativa e retributiva, le forme di assistenza sanitaria...

Argomenti

I punti chiave

  1. Contesto e rilevanza del confronto
  2. Il trattamento economico
  3. Analisi delle differenze normative: confronto sui principali aspetti regolatori del rapporto di lavoro
  4. Contribuzione agli enti bilaterali
  5. Conclusione

