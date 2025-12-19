Settore turismo, analisi comparativa del trattamento economico e normativo

Le differenze economiche e normative dei Ccnl turismo Confcommercio e Ccnl turismo Anpit

Il presente contributo propone un'analisi comparativa dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al settore turismo. In particolare, vengono esaminati il CCNL Turismo – Confcommercio (H052) e il CCNL Turismo – Anpit (H05K), con l'obiettivo di evidenziare rilevanti differenze sotto il profilo economico e normativo. La ricerca approfondisce i sistemi di classificazione e inquadramento del personale, analizzando la disciplina normativa e retributiva, le forme di assistenza sanitaria...