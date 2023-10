Sgravi per 117mila lavoratrici con tre figli di Claudio Tucci

L’esonero sarà pari all’intera quota dei contributi a loro carico









Una platea di oltre 117mila lavoratrici con tre figli (di cui uno minore) che, grazie alla nuova decontribuzione voluta dal governo Meloni (a oggi, l’unica misura strutturale della manovra) beneficeranno da gennaio del taglio dei contributi a loro carico. È la prima stima sul tavolo dei tecnici del Mef dell’impatto dello sgravio introdotto per le donne lavoratrici con figli.

La misura, illustrata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti dopo l’approvazione, lunedì scorso, della legge di Bilancio in Cdm, prevede che la quota dell’esonero sia pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno due figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno tre figli fino ai 18 anni del più piccolo. L’intervento avrà probabilmente un “cap” (su cui stanno ragionando gli esperti dell’Economia) perché dovrà essere calibrato tenendo soprattutto conto della riduzione del cuneo (che si applica a tutti i lavoratori, e ovviamente lavoratrici, fino a 35mila euro di reddito) e di altre agevolazioni in corso onde evitare possibili effetti distorsivi.

Ma la misura è fortemente spinta dal governo: in primo luogo perché realizza un vero (e concreto) passo avanti sul fronte della conciliazione vita-lavoro (le donne con figli possono fare le mamme e lavorare con qualche beneficio in più); ma anche, come ripetuto sia dalla premier Meloni sia dallo stesso ministro Giorgetti, perché è un “grazie” che lo Stato riserva a queste lavoratrici che fanno figli per il loro contributo dato al Paese per contrastare la denatalità che ci attanaglia (con effetti pesanti sul lavoro).

La fetta più consistente di occupate che beneficerà dello sgravio in via permanente (con tre e più figli) è rappresentato dalle 110.470 lavoratrici a tempo indeterminato. Ci sono poi 390 lavoratrici agricole a tempo indeterminato e 6.740 lavoratrici domestiche. L’aliquota contributiva a carico della lavoratrici dipendenti è oggi pari a 9,19%; per le lavoratrici dipendenti agricole si scende a 8,84%.

Il pacchetto famiglia in manovra vale in tutto circa 1 miliardo. E contiene, oltre alla decontribuzione per le lavoratrici con due o tre e più figli, anche il potenziamento dei congedi parentali: dopo il mese in più retribuito all’80% (oltre i cinque di astensione obbligatori già indennizzati al 100%) arriva un altro mese di congedo che può essere fruito sia dalla mamma sia dal papà fino ai 6 anni di vita del bambino, retribuito al 60% (poi ci sono gli altri otto mesi al 30%). Salgono poi di oltre 150 milioni le risorse per il bonus asili nido. Tutto questo accanto alla conferma della carta “Dedicata a te” nella misura di 600 milioni di euro per l’anno 2024; all’integrazione dello stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l’anno 2024; e al rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell’anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti.